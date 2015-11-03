Notizie Igori Fiorentina

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Vieri: "Igor mi ha impressionato, è una belva fisicamente. Di tutta la Fiorentina mi ha colpito lui"
11 aprile 2022 22:16
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