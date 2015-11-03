Notizie Gumdundsson Fiorentina

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Vallesi: "La Fiorentina gioca male? La colpa è dei giocatori. Gudmundsson delude, Fagioli non ha qualità"
01 ottobre 2025 16:19
Ferrara afferma: "Palladino mi ricorda Montella. L'operazione Gudmundsson era già pronta da giugno"
16 agosto 2024 16:36
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