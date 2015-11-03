Notizie Grand Hotel Calciomercato Fiorentina

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Torreira capocannoniere della Fiorentina. Il retroscena: "Era un 10 che segnava molto. Paragonato a Tevez"

20 aprile 2022 17:10

Retroscena Cabral: "La Fiorentina ci ha contattato il 20 gennaio, lo volevano Atalanta e Newcastle"

04 febbraio 2022 12:03

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