Notizie Garlando Fiorentina

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Garlando: "Pioli è uno degli allenatori italiani più forti. A Firenze è stato tradito dal troppo amore per la città"

12 dicembre 2025 16:32

Garlando: "La crisi della Fiorentina è un piccolo mistero, Vanoli ha il compito più difficile di tutta la Serie A"

11 novembre 2025 21:12

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