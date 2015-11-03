Notizie Ferencvaros Fiorentina Fiorentina

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La denuncia del tifo viola: "A Budapest toccate le donne, soldi gettati, bloccati in albergo, lasciati in un parco"

20 dicembre 2023 19:14

Parisi: "Arrivare primi significa tanto. Contento di tornare a sinistra, a destra ho fatto qualche erroraccio"

14 dicembre 2023 18:39

Stankovic: "Qualificazione sarebbe ciliegina sulla torta. Giocatori stanchi per aver iniziato preparazione a giugno"

14 dicembre 2023 18:25

Duncan non va neanche in panchina contro il Ferencvaros per una sindrome influenzale

14 dicembre 2023 18:14

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