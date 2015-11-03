Notizie Ferencvaros Fiorentina Fiorentina

La denuncia del tifo viola: "A Budapest toccate le donne, soldi gettati, bloccati in albergo, lasciati in un parco"
20 dicembre 2023 19:14
Parisi: "Arrivare primi significa tanto. Contento di tornare a sinistra, a destra ho fatto qualche erroraccio"
14 dicembre 2023 18:39
Stankovic: "Qualificazione sarebbe ciliegina sulla torta. Giocatori stanchi per aver iniziato preparazione a giugno"
14 dicembre 2023 18:25
Duncan non va neanche in panchina contro il Ferencvaros per una sindrome influenzale
14 dicembre 2023 18:14
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