Notizie Domenici Fiorentina

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"Lo stadio va fatto a Campi Bisenzio, il restyling del Franchi non fa crescere la Fiorentina, non porta soldi"

07 marzo 2020 10:40

Dieci anni fa Diego presentava il nuovo stadio viola. Tutto quello che è successo in dieci anni a Firenze

18 settembre 2018 11:08

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