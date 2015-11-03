Notizie Dod Fiorentina

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Finalmente Dodò! Il terzino è arrivato a Roma: in corso le visite mediche con la Fiorentina
21 luglio 2022 11:00
Corriere dello Sport, Dodò, la Fiorentina offre 12 milioni più 2 di bonus: trattativa alla chiusura
24 giugno 2022 09:53
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