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Notizie Corrieredellosport Fiorentina
Corriere dello Sport: "Lontano dal Franchi la Fiorentina è più forte. Cinque vittorie nelle ultime sei".
07 aprile 2026 09:28
Corriere dello Sport su Fagioli: "Altro gol decisivo, si è preso i compagni sulle spalle. E' diventato Fagiolic".
07 aprile 2026 09:14
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