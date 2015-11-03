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Notizie Corrado Orrico Fiorentina

Sentite Orrico: "Palladino ha un gioco armonico ed equilibrato. Italiano spinge tutti all'attacco"

07 giugno 2024 18:48

Orrico critico: "Gli 80 milioni di Vlahovic spesi per 4 centravanti e l'attaccante continua a non esserci"

23 ottobre 2023 18:27

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