Notizie Copianificazione Fiorentina

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Ass. Regionale: "Stadio a Campi? Al via la copianificazione, necessaria volontà politica condivisa"
24 giugno 2020 10:20
Nazione, stadio a Campi? Prossimo passo la copianificazione, sono quattro le possibili strade
24 giugno 2020 09:18
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