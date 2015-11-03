Notizie Copianificazione Fiorentina

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Ass. Regionale: "Stadio a Campi? Al via la copianificazione, necessaria volontà politica condivisa"

24 giugno 2020 10:20

Nazione, stadio a Campi? Prossimo passo la copianificazione, sono quattro le possibili strade

24 giugno 2020 09:18

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