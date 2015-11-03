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Notizie Conferenza Sousa Fiorentina

Sousa: "Bernardeschi domani non gioca, la squadra deve ripartire subito. Non mi dimetterò"

26 febbraio 2017 13:06

"Ci sono giocatori con personalità e altri meno. Cori Juventus poco intelligenti. Sul futuro..."

19 aprile 2016 13:14

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