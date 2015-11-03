Notizie Competizioni Europee Fiorentina

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La Fifa risponde al reclamo sui calendari: "La FIFA deve tutelare gli interessi del calcio e dei calciatori"

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Leghe Europee e FIFPRO attaccano la Fifa: "I calendari internazionali sono saturi e insostenibili"

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