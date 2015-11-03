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Notizie Classifica Aggiornata Fiorentina
Classifica aggiornata: una vittoria che vale il momentaneo sesto posto, Fiorentina aggancia la Lazio
11 febbraio 2024 14:39
Classifica, Fiorentina 14° con Spezia e Benevento. I Viola si trovano a +6 dalla zona retrocessione
07 marzo 2021 17:29
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