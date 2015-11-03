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Notizie Choe Fiorentina

ACF: "Prendiamo atto della sentenza su Choe ma ribadiamo le nostre ragioni. Non giocherà nella Fiorentina"

06 ottobre 2016 15:47

Fiorentina nel caos legale? Corvino aveva svincolato il nordcoreano Choe, ma il suo contratto è ancora valido...

06 ottobre 2016 08:19

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