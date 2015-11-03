Notizie Carolina Stramare Fiorentina

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L'ex di Vlahovic: "Portato a Torino da un giorno all'altro, i tifosi della Fiorentina volevano affossarlo"

07 marzo 2023 12:40

L'ultimo regalo di Firenze a Vlahovic, la nuova fidanzata che però lo ha spinto alla Juventus

03 febbraio 2022 23:16

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