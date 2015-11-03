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Notizie Baez Cessione Fiorentina

Ufficiale: la Fiorentina ha ceduto a titolo definitivo l'attaccante Baez al Cosenza in Serie B

02 agosto 2019 22:18

TMW, Baez ha lasciato Montecatini. Cessione o rescissione in arrivo. Ritorno al Cosenza?

02 agosto 2019 21:26

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Sett. 31