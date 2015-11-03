Notizie Asl Toscana Fiorentina

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L'ASL Toscana si scaglia contro Vlahovic: "Doveva aspettare 7 giorni prima di uscire di casa"

29 gennaio 2022 09:40

Dir. Asl Toscana: "Chi ha violato la "bolla" dovrà sottoporsi alla quarantena ma potrà giocare"

12 novembre 2020 17:55

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