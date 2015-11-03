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Notizie Antidoping Fiorentina

La Juventus trema ancora: Pogba positivo all'antidoping. Tracce di testosterone nelle urine

11 settembre 2023 17:56

Gasperini e il caso antidoping. Il tecnico rischia 20 giorni di squalifica anche dall'allenamento

27 settembre 2021 18:34

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