Svelati gli orari delle prime 5 giornate: si comincia con la Roma Lunedì 24 Agosto alle 20:45

Date e orari dalla prima alla quinta giornata di Serie A

La Lega Serie A ha reso noti date e orari delle prime cinque giornate di campionato. La Fiorentina di Fabio Grosso esordirà in trasferta all'Olimpico contro la Roma nel posticipo del lunedì sera, per poi affrontare Frosinone, Torino, Venezia e Napoli. Di seguito il calendario completo dei viola:

Roma-Fiorentina; lunedì 24 agosto h. 20:45

Fiorentina-Frosinone; sabato 29 agosto h. 18:30

Fiorentina-Torino; sabato 5 settembre h. 15:00

Venezia-Fiorentina; venerdì 11 settembre h. 20:45

Fiorentina-Napoli; domenica 20 settembre h 12:30