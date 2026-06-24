Svelati gli orari delle prime 5 giornate: si comincia con la Roma Lunedì 24 Agosto alle 20:45
Date e orari dalla prima alla quinta giornata di Serie A
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2026 17:00
La Lega Serie A ha reso noti date e orari delle prime cinque giornate di campionato. La Fiorentina di Fabio Grosso esordirà in trasferta all'Olimpico contro la Roma nel posticipo del lunedì sera, per poi affrontare Frosinone, Torino, Venezia e Napoli. Di seguito il calendario completo dei viola:
Roma-Fiorentina; lunedì 24 agosto h. 20:45
Fiorentina-Frosinone; sabato 29 agosto h. 18:30
Fiorentina-Torino; sabato 5 settembre h. 15:00
Venezia-Fiorentina; venerdì 11 settembre h. 20:45
Fiorentina-Napoli; domenica 20 settembre h 12:30