Svalutazione Fiorentina: dalla fine del mercato la rosa vale 60 milioni in meno, perso il 19% del valore

Quello che sta vivendo la Fiorentina in questa stagione non è solo un disastro sportivo ma anche economico. E i primi effetti stanno già iniziando a manifestarsi sulle casse del club viola. La svalutazione della rosa un tema da tenere d’occhio nel mercato di Gennaio. Infatti secondo Transfermarkt dalla chiusura del mercato ad oggi la rosa della Fiorentina ha un valore di mercato in picchiata. Al primo Settembre la squadra viola valeva 300 milioni mentre oggi è già scesa a 241, vale a dire quasi 60 milioni in meno.

Un calo del 19% del valore che è il calo più alto dell’intera Serie A. A crescere di valore infatti sono solo i giovani come Fortini, Martinelli e Kouadio che sono alle prime esperienze in A. Il valore degli altri calciatori è in forte calo. Anche per i nuovi arrivati come Piccoli e Sohm che si sono già svalutati 4 milioni. Un fattore che in caso di retrocessione sarà devastante per le casse viola oltre al diritti tv mancanti, market pool e i soldi dovuti alle competizioni uefa