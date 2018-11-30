Superati i 40 mila spettatori, al Franchi sarà una bolgia viola. Il record..

La notizia si respirava già diverso tempo, oggi è arrivata la conferma. Domani 1 dicembre alle ore 18.00 ci saranno 40 mila tifosi della Fiorentina..

La notizia si respirava già diverso tempo, oggi è arrivata la conferma. Domani 1 dicembre alle ore 18.00 ci saranno 40 mila tifosi della Fiorentina ad assistere alla sfida contro la "nemica" storica bianconera. Era da tempo che al Franchi non c'era il pienone e i biglietti venduti hanno già fatto registrare il record stagionale.