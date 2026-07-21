Summerville in chiusura alla Roma: ora Garnacho può diventare un’opportunità per la Fiorentina

L’esterno del Chelsea potrebbe essere un’occasione per la Fiorentina

La Roma è in chiusura per Summerville del West Ham. Il calciatore infatti è vicino ai giallorossi per una cifra di poco inferiore ai 50 milioni di euro. L’esterno dunque andrà a riempire il pacchetto degli esterni di Gasperini.Summerville è stato preferito a Garnacho su cui c’è stato anche un sondaggio di Paratici e della Fiorentina. L’argentino con passaporto Spagnolo sembrava aspettare la chiamata dei giallorossi, ma ora che questo scenario non si è concretizzato potrebbe diventare un’opportunità per la Fiorentina