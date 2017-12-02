"Sulla scia di Salah": la Fiorentina può chiudere un nuovo scambio con il Chelsea per il terzino sinistro...

Chiedi di Babacar, del futuro di Babacar, e scopri che la Fiorentina potrebbe mettersi sulla scia di un altro… Baba, scrive stamani La Nazione. Sì, il suo soprannome è Baba II. Il ruolo? No, non si tr...

Chiedi di Babacar, del futuro di Babacar, e scopri che la Fiorentina potrebbe mettersi sulla scia di un altro… Baba, scrive stamani La Nazione. Sì, il suo soprannome è Baba II. Il ruolo? No, non si tratta di un attaccante, ma di un difensore. Fascia sinistra, classe 1994, ko per infortunio al ginocchio dalla scorsa estate, l’altro Baba, ovvero Baba Abdul Rahman, nazionalità ghanese, è un giocatore del Chelsea e – come accaduto la scorsa stagione – potrebbe essere girato in prestito altrove. MAGARI, appunto, a Firenze, come qualcuno si è affrettato a sostenere in Inghilterra ripercorrendo situazioni che riportano a quanto accadde a suo tempo con Salah (proprio con il Chelsea) e (malauguratamente) con Benalouane del Leicester.