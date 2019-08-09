Su Simeone oltre al Cagliari, c'è anche la Sampdoria che deve fare il mercato in entrata

L'attaccante Giovanni Simeone valuta le proposte, potrebbe andare via dalla Fiorentina. Il Cagliari lo aveva sondato, ma lui fin qui non ha aperto, occhio alle sorprese. Su di lui però c'è anche la Sa...

L'attaccante Giovanni Simeone valuta le proposte, potrebbe andare via dalla Fiorentina. Il Cagliari lo aveva sondato, ma lui fin qui non ha aperto, occhio alle sorprese. Su di lui però c'è anche la Sampdoria che deve fare il mercato in entrata dopo tante vendite. Simeone ha giocato nel Genoa prima di venire a Firenze? Certo, ma anche Riccardo Saponara lo scorso anno era alla Samp e ora è al Genoa. Sarà il figlio d’arte a decidere, lo stanno cercando sia dalla serie A che dall’estero. Samp compresa…

Alfredo Pedullà