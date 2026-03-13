Su quali sport si possono scommettere su 22bet in Italia

C’è una domanda che chi si avvicina a leggere 22bet recensioni per la prima volta si fa quasi sempre: “Ok, ma su cosa posso scommettere esattamente?” La risposta breve è: su quasi tutto. La risposta lunga — quella che vale la pena leggere — è molto più interessante, perché non si tratta solo di quanti sport ci sono, ma di quanto in profondità la piattaforma va dentro ciascuna disciplina.

Parliamo di oltre 40 discipline sportive, centinaia di campionati e migliaia di eventi disponibili ogni giorno. Ma i numeri da soli non dicono niente. Quello che conta è capire cosa trovi davvero quando apri la pagina di uno sport specifico, quali mercati hai a disposizione, e se la copertura è sufficiente per chi non vuole fermarsi alle scommesse più scontate.

Andiamo sport per sport.

Calcio: il re indiscusso del palinsesto

Non potrebbe essere altrimenti, soprattutto per un pubblico italiano. Il calcio su 22bet è il punto di forza principale, e la copertura è davvero capillare. Si parte dalla Serie A e dalla Serie B, con tutti i match coperti — compresi anticipi del sabato e posticipi del lunedì. Ma la cosa che sorprende è la profondità: anche la Serie C italiana è presente, cosa che non sempre si trova sui concorrenti.

A livello internazionale, ci sono tutti i campionati europei principali: Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie. E poi le competizioni UEFA — Champions League, Europa League, Conference League — con una copertura che include le fasi a gironi fino alle finali.

Ma il calcio su 22bet non si ferma ai tornei più famosi. Diversi utenti segnalano la presenza di campionati decisamente meno battuti: leghe nordiche, campionati sudamericani, divisioni inferiori di paesi che normalmente i bookmaker ignorano. Per chi ama esplorare il calcio internazionale, è un vantaggio concreto.

I mercati disponibili per ogni singola partita sono impressionanti: risultato finale, over/under, doppia chance, primo marcatore, risultato esatto, handicap asiatico e molto altro. Sulle partite principali si arriva a superare i 200 mercati per singolo evento.

Basket: dall’NBA all’Eurolega, senza fermarsi

Il basket è il secondo sport per popolarità sulla piattaforma, e la copertura riflette questo status. L’NBA è coperta in modo completo — tutte le partite della regular season, i playoff, le Finals — con mercati che vanno dai classici spread e over/under fino alle player props sui singoli giocatori: punti, rimbalzi, assist, triple e combinazioni di statistiche.

Ma non c’è solo la NBA. L’Eurolega, la Basketball Champions League, e i principali campionati europei (tra cui la Serie A italiana di basket) sono tutti presenti. Diversi utenti nelle recensioni menzionano anche la presenza di campionati minori e leghe asiatiche o sudamericane, che rappresentano un’opzione per chi cerca mercati meno battuti.

La sezione live del basket è particolarmente interessante. La natura stessa dello sport — con punteggi che cambiano ogni pochi secondi e swing di momentum rapidi — rende le quote in tempo reale molto dinamiche. Chi segue il basket da vicino può trovare opportunità nel quarto periodo o durante i timeout, quando le linee si muovono più lentamente.

Tennis: copertura dal Grande Slam ai Challenger

Il tennis è la terza colonna portante del palinsesto sportivo. Tutti i tornei del Grande Slam sono coperti in modo dettagliato, così come i Masters 1000, gli ATP 500 e 250, e il circuito WTA. Ma la vera sorpresa, per molti utenti, è la presenza dei tornei Challenger e in alcuni casi anche delle qualificazioni — livelli di competizione che diversi operatori non coprono.

I mercati disponibili includono il vincitore del match, il risultato per set, l’over/under sui giochi, l’handicap e, sulle partite più importanti, anche mercati specifici come il numero di ace o i tiebreak.

Per chi segue il tennis dal vivo, la sezione live offre quote che si aggiornano punto per punto. Data la natura del tennis — dove un singolo break di servizio può capovolgere un set — i mercati in-play sono particolarmente volatili e, per i più attenti, possono offrire momenti interessanti.

Hockey su ghiaccio: NHL e non solo

L’hockey su ghiaccio è uno sport che in Italia ha un seguito più di nicchia, ma su 22bet ha una copertura da protagonista. La NHL è coperta in modo completo, con tutti i match della regular season e dei playoff. Ci sono poi la KHL russa, i campionati svedesi, finlandesi e svizzeri, oltre alle competizioni internazionali.

I mercati sono quelli classici dello sport: moneyline, puck line (l’equivalente dello spread), over/under sui gol totali. Sulle partite principali si trovano anche mercati sui periodi singoli e sulle prestazioni individuali dei giocatori.

Pallavolo: una sorpresa gradita per il pubblico italiano

Ecco uno sport dove 22bet si distingue in modo particolare per il mercato italiano. La pallavolo — SuperLega maschile e Serie A1 femminile — è presente con una copertura che non tutti i concorrenti garantiscono. A livello internazionale, ci sono la Champions League di pallavolo, le coppe europee e i principali campionati stranieri.

Per un paese come l’Italia, dove la pallavolo è lo sport più seguito dopo calcio e basket (e forse al pari del tennis), trovare una piattaforma che copra adeguatamente questa disciplina è un vantaggio che molti utenti apprezzano nelle loro recensioni.

eSports: il settore in espansione

Gli eSports sono probabilmente il settore dove 22bet investe di più in termini di crescita. La sezione dedicata è tra le più fornite del mercato, con copertura di giochi come Counter-Strike, League of Legends, Dota 2, Valorant, Call of Duty e altri titoli.

Non si tratta solo di tornei principali: anche le leghe regionali e i tornei minori sono presenti, con mercati che includono il vincitore della mappa, l’handicap sulle mappe e, per alcuni titoli, mercati specifici sul primo sangue o sugli obiettivi di gioco. Per i più giovani o per chi segue il mondo del gaming competitivo, è un’opzione concreta e sempre più rilevante.

Sport di combattimento: boxe, MMA e muay thai

Il pugilato e le arti marziali miste (MMA) hanno una sezione dedicata piuttosto solida. I principali eventi UFC sono coperti con mercati sul vincitore, sul metodo di vittoria (KO, sottomissione, decisione dei giudici) e sul round esatto in cui finisce l’incontro. La boxe copre sia gli incontri per il titolo mondiale che gli eventi minori.

La sorpresa, per molti, è la presenza della muay thai — uno sport di combattimento thailandese che è praticamente introvabile sulla maggior parte dei bookmaker tradizionali. È il tipo di offerta che fa capire quanto la piattaforma cerchi di coprire nicchie che altri ignorano.

Sport americani: football, baseball e oltre

Per chi segue gli sport d’oltreoceano, 22bet offre una copertura completa della NFL (football americano), della MLB (baseball) e della MLS (calcio americano). Ci sono anche l’hockey NHL (già citato sopra) e il football universitario americano, che ha un seguito enorme negli Stati Uniti e che sta crescendo anche in Europa.

I mercati sul football americano sono particolarmente dettagliati, soprattutto durante il Super Bowl: si trovano scommesse su tutto, dal risultato finale alle statistiche individuali dei quarterback, passando per il colore del Gatorade versato sull’allenatore vincente. Il baseball, più lento per natura, ha mercati concentrati su run line, over/under e pitcher performance.

Sport motoristici: Formula 1 e MotoGP

La Formula 1 e la MotoGP sono presenti con copertura gara per gara. I mercati principali includono il vincitore della gara, il podio, il giro più veloce, e le scommesse testa a testa tra piloti specifici. Per i gran premi principali — Monza per il pubblico italiano, ovviamente — la profondità dei mercati aumenta.

Non è il punto di forza assoluto della piattaforma, ma per chi segue i motori è un’aggiunta benvenuta. Le quote vengono aggiornate man mano che emergono i risultati delle qualifiche e delle prove libere, offrendo la possibilità di adattare le proprie scelte in base all’evolversi del weekend di gara.

Gli sport che non ti aspetti

Ed è qui che 22bet si differenzia davvero dalla concorrenza. Ci sono sport che sulla maggior parte delle piattaforme semplicemente non esistono, e che qui hanno una sezione dedicata: cricket, badminton, tennistavolo, pallamano, beach volley, freccette, snooker, rugby. E poi le vere chicche per intenditori: hurling (lo sport tradizionale irlandese), kabaddi (popolarissimo in India), lacrosse, corse di levrieri, hockey su pista.

C’è persino la possibilità di trovare, in determinati periodi, mercati su eventi non strettamente sportivi. Il confine tra sport e intrattenimento su questa piattaforma è più sottile che altrove.

Per chi è curioso per natura — e per chi ama scoprire discipline nuove — questo catalogo è un invito a esplorare. Magari non scommetterai mai sul kabaddi, ma sapere che potresti farlo dice qualcosa sull’ambizione della piattaforma.

La sezione live: dove tutto prende vita

Qualunque sia lo sport che scegli, la sezione live di 22bet è il luogo dove l’esperienza diventa più coinvolgente. Centinaia di eventi sono disponibili in diretta ogni giorno, con quote che si aggiornano in tempo reale e la possibilità di seguire più match contemporaneamente grazie all’interfaccia multi-evento.

Il calcio domina anche nella sezione live, ma basket, tennis e hockey hanno una copertura forte. Gli eSports, per la loro natura digitale, sono particolarmente adatti al live betting — le partite sono veloci, le svolte sono frequenti, e le quote si muovono di conseguenza.

Alcuni utenti segnalano anche la disponibilità di streaming live su determinati eventi, anche se non su tutti. È una funzione utile, soprattutto per sport meno coperti dalla televisione tradizionale.

Una nota sulla licenza

Prima di concludere, un aspetto che va sempre ricordato. 22bet opera con una licenza internazionale rilasciata dall’autorità di Curaçao, ma non possiede la licenza ADM (ex AAMS) per il mercato italiano regolamentato. Questo significa che, pur operando legalmente nel contesto internazionale, non è soggetta alla regolamentazione dell’ente italiano preposto al gioco.

È un’informazione fondamentale per chiunque stia valutando la piattaforma. Come per qualsiasi scelta legata al gioco online, informarsi a fondo prima di iniziare è sempre il primo passo. Gioca responsabilmente.

Un palinsesto che non lascia fuori nessuno

Se devo riassumere l’offerta sportiva di 22bet in una frase, è questa: qualunque sia lo sport che ti appassiona, probabilmente lo trovi. Dai giganti come il calcio e il basket fino alle nicchie più remote come l’hurling e il kabaddi, passando per il tennis, gli eSports, la pallavolo e gli sport di combattimento — la profondità del catalogo è il vero punto di forza di questa piattaforma.

Per un pubblico italiano, la copertura della Serie A (calcio e pallavolo), della Serie B, dei tornei europei e dell’NBA è più che adeguata. Ma il valore aggiunto sta in tutto il resto: quegli sport che normalmente non trovi, quei mercati che altrove non esistono, quella varietà che trasforma una piattaforma da “un’opzione tra tante” a “un posto dove c’è sempre qualcosa da seguire.”

E per chi ama lo sport in tutte le sue forme — non solo come tifoso, ma come appassionato di numeri, tattiche e storie — avere tutto questo in un unico posto è, semplicemente, conveniente