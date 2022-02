Striscione ultras Juventus, autori vicini all’identificazione. Trasferta ad Empoli pericolosa?

Nessun “fronte” interno. Ne sono convinti gli investigatori della Digos, al lavoro sul caso dello striscione – firmata dal gruppo ultrà dei Viking – esposto domenica mattina davanti alla curva Fiesole da un gruppo di tifosi juventini. I primi accertamenti, hanno portato a escludere il coinvolgimento di supporter bianconeri fiorentini e toscani, circostanza rimbalzata negli ultimi giorni sui social e sulle chat di Whatsapp con una pioggia di messaggi audio su presunte, violente spedizioni punitive messe a segno in città e provincia. La tensione tra le due tifoserie resta intanto a livelli di allerta. E tra le forze dell’ordine si guarda con attenzione al calendario della serie A. Tra le date cerchiate in rosso anche quella del 27 febbraio, giorno in cui la Juventus è attesa a Empoli. Lo scrive Repubblica.

