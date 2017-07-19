STRISCIONE A MOENA: "JUVE A CHI NON PIACEREBBE? CHIEDI ALL'UNICO 10"
Durante l'amichevole tra Fiorentina e Trento è apparso in tribuna uno striscione all'indirizzo di Bernardeschi. "Juve a chi non piacerebbe? Chiedi all'Unico 10"
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2017 18:21
Poco da dire, i tifosi della Fiorentina non perdonano le parole del proprio numero 10, promesso sposo all'acerrima nemica bianconera.
Ricordiamo che il giocatore sarà un nuovo calciatore bianconero per una cifra vicina ai 45 milioni