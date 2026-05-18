Striscione e applausi per Grosso: una festa che sa di addio, resta un'opzione per la Fiorentina

L'ultima partita di Fabio grosso al Mapei stadium per questa stagione sapeva di addio: con lo striscione dei tifosi e i saluti del mister

“Eterno rispetto per chi ha onorato le rocce sul petto. Grazie mister Grosso”. È uno striscione, quello dei tifosi del Sassuolo di ieri, che sembra preannunciare l'addio al tecnico. Perché Fabio Grosso ha effettivamente diverse possibilità per la prossima stagione, ma sembra oramai orientato per non rimanere in Emilia dopo un'annata comunque più che discreta. La sconfitta contro il Lecce è praticamente indolore - seppur arrivata all'ultimo respiro - perché il club è salvo da tantissimo tempo.

Grosso aspetterà il domino. Non è una prima scelta per l'Atalanta, ma piace anche a Fiorentina, Lazio e Bologna, qualora se ne dovesse andare via Italiano. Insomma, una panchina dovrebbe essere garantita dopo una parentesi biennale dove si è tolto diverse soddisfazioni con una squadra giovane e ben amalgamata.

Le dichiarazioni. "Ho salutato e ringraziato perché mi ha fatto molto piacere. Non sono solito salutarli perché lascio spazio ai ragazzi, Max Fusani mi ha fatto vedere lo striscione e sono contento. Manca ancora una giornata alla fine, possiamo scavalcare due squadre che se ce l'avessero detto a inizio campionato c'era quasi da non crederci ma siamo contentissimi del nostro campionato e del coraggio che ci abbiamo messo e penso che meritatamente questi ragazzi si debbano prendere i complimenti". Lo scrive TMW