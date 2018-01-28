Striscione censurato, oggi proteste al Franchi. Il motivo della censura e la risposta del club Viesseux...

Come scrive il Corriere dello Sport Stadio, la distanza fra i tifosi viola e la proprietà della Fiorentina rimane grande, anzi l‘impressione è che si stia facendo sempre maggiore, addirittura a misura...

Come scrive il Corriere dello Sport Stadio, la distanza fra i tifosi viola e la proprietà della Fiorentina rimane grande, anzi l‘impressione è che si stia facendo sempre maggiore, addirittura a misura…siderale. Oggi al Franchi ci sarà la protesta del Viesseux, club antico, il secondo in assoluto fra quelli di curva, in questo caso della curva Ferrovia. Cosa è successo? Era stato preparato uno striscione ironico e che chiedeva quando…i Della Valle se ne andranno.

I dirigenti del club lo avevano portato affinché fosse autorizzato affinché venisse portato oggi in curva. La risposta è stata negativa. Striscione «bocciato» perché sgradito. Immediata risposta del club che venerdì notte ne aveva steso un altro («No alla censura») sui cancelli dello stadio. Immediatamente rimosso. Oggi deciso lo sciopero in curva Ferrovia. Nessuno striscione, neppure quelli dei singoli club, nessun slogan. Solo silenzio del tifo per protesta. Sembra che forme di protesta verranno fatte anche in altri settori dello stadio.