Stricione per Bernardeschi al Franchi: "Mandi il certificato da finto malato, lo stile Juve hai già imparato.."
Nella serata, il gruppo organizzato unonoveduesei ha esposto ai cancelli del Franchi due striscioni contro la decisione di Bernardeschi.
A cura di Redazione Labaroviola
21 luglio 2017 00:25
Nella serata, il gruppo organizzato unonoveduesei ha esposto ai cancelli del Franchi due striscioni contro la decisione di Bernardeschi. Il primo recita: "Mandi il certificato da finto malato, lo stile Juve hai già incarnato"
L'altro, di una parola, recita semplicemente "Coniglio"