Strakosha si sfoga su Instagram: "Grazie per il rigore inesistente"

Thomas Strakosha, portiere albanese attualmente a difesa dei pali della Lazio, si affida ad Instagram per manifestare tutto i suo dissenso nei confronti della decisione dell'arbitro Massa che, con l'a...

Thomas Strakosha, portiere albanese attualmente a difesa dei pali della Lazio, si affida ad Instagram per manifestare tutto i suo dissenso nei confronti della decisione dell'arbitro Massa che, con l'aiuto del Var, ha concesso un calcio di rigore alla Fiorentina nei minuti finali. L'estremo difensore, tornando sull'episodio del penalty successivamente trasformato da Babacar, ha da prima esordito con un commento piuttosto seccato: "Grazie per il rigore inesistente" e successivamente ha proseguito con un commento più approfondito: "Una foto che dice tutto. Ringrazio i tifosi presenti allo stadio e la mia grande lazio sia quelli che giocano e quelli che stavano in panchina danno sempre tutto ringrazio Dio a essere una famiglia come quella della Lazio".