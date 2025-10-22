Stoger: “Domani? Un’occasione per risollevarci, assente Mbuyi. Fiorentina rosa di alto livello”

Peter Stoger, allenatore del Rapdi Vienna, avversario domani in Conference League della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della partita contro i viola. Queste le sue dichiarazioni riportate dal canale ufficiale del club austriaco:

Come vede la partita di domani e quale è la situazione relativa agli infortunati?: “Ci troviamo ad affrontare sicuramente una squadra di alto livello, ne siamo felici. Per noi è l’occasione per tornare sulla strada giusta. Anche i nostri avversari hanno avuto qualche difficoltà quindi li affronteremo in modo competitivo. Sono una squadra molto buona fatta da grandi giocatori e un ottimo allenatore. Per la nostra rosa la situazione è molto buona, l’unica eccezione è Mbuyi che molto probabilmente non sarà a disposizione”.

Sul momento e lo spirito in vista di domani: “Sicuramente è una gara diversa da quelle fatte fino ad ora, si tratta di un avversario di livello ci stiamo preparando per fare una buona prestazione e affrontare la partita con un atteggiamento positivo”.

Vista l’ultima gara com’è stata fatta l’analisi e quale sarà l’approccio in vista di domani?: “Approcceremo la partita come sempre, dobbiamo mettere in campo la nostra energia. Abbiamo analizzato molti aspetti del gioco che non sono andati nell’ultima partita.

L’allenamento ci ha dato buone sensazioni”.

Sul metodo di gioco della Fiorentina e sulla squadra che vi troverete ad affrontare:

“Abbiamo viste varie cose loro. Ci siamo soffermati sul loro metodo standard di gioco. Vanno molto in profondità anche con la difesa, poi ci siamo affidati a cosa riportano i media italiani.

Una cosa che ci ha colpito è la loro qualità ma lo sapevamo già all’inizio della stagione. Loro sono un avversario di altissimo livello, non sarà facile”.

Vede la Fiorentina come la favorita per vincere la Conference?: “La Fiorentina sicuramente è una squadra incredibilmente forte e vuole vincere. Ho grande rispetto per Pioli, a lui auguro il meglio a partire dalla gara dopo domani. I viola hanno molte potenzialità anche se non le sta mostrando. Non è facile dire se è favorita visto il momento, ma sicuramente vorrà combattere per arrivare fino in fondo”.

Quella di domani può essere un’occasione per uscire da una fase negativa?:

“Sicuramente può esserlo, quando non si è soddisfatti del proprio modo di giocare ogni gara è utile per provare a uscire dal momento di crisi. La Fiorentina penserà la stessa cosa”.

Cosa pensa di Dzeko e Kean?: “Sono nomi importanti, con esperienza e di un certo livello, faremo del nostro meglio per arginarli”

Articolo ripreso da Tuttomercatoweb.