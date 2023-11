Stavolta non c’è il rigore salva-Lazio e perde a Bologna. Restano dietro alla Fiorentina in classifica

Decimo risultato utile consecutivo per il Bologna, undicesimo se contiamo anche la vittoria casalinga in Coppa Italia. La formazione di Thiago Motta si impone 1-0 sulla Lazio di Maurizio Sarri e sale così momentaneamente al sesto posto in classifica. Decisivo un gol ad inizio ripresa di Lewis Ferguson.

Thiago Motta conferma Zirkzee in attacco supportato dal terzetto formato da Orsolini, Ferguson e Saelemaekers. A centrocampo spazio a Freuler e Aebischer mentre in difesa davanti alla porta di Skorupski giocano Beukema e Calafiori mentre Posch e Lykogianni percorrono le fasce laterali. Maurizio Sarri recupera Alessio Romagnoli al centro della difesa al fianco di Patric mentre Lazzari e Marusic completano il reparto a protezione della porta di Provedel. A centrocampo con Rovella spazio a Guendouzi e Luis Alberto mentre in attacco non c’è Immobile ma Castellanos nel tridente con Felipe Anderson e Pedro. Gli ospiti partono subito forte facendo un ottimo pressing nella trequarti avversaria e colpiscono una traversa dopo cinque minuti con un colpo di testa di Castellanos che però prima ha spinto Beukema.

Al quarto d’ora ancora Lazio pericolosa con un colpo di testa di Romagnoli sugli sviluppi di un corner, Skorupski non ha problemi e blocca centralmente. Al 17’ un batti e ribatti in area porta Castellanos e calciare da posizione ravvicinata ma il pallone termina altissimo con l’attaccante che chiede un rigore per un tocco di Zirkzee ai suoi danni che non c’è. Le due squadre occupano bene il campo con i felsinei che attendono all’interno della loro trequarti. Ne esce una partita a scacchi con poche occasioni da gol ma tanto agonismo con La Penna costretto più volte ad intervenire per spegnere qualche scintilla di troppo. Prima del riposo ci prova Zirkzee dall’interno dell’area ma l’attaccante rossoblu non inquadra lo specchio della porta.

Dopo un primo tempo senza occasioni, la ripresa invece si apre con il vantaggio del Bologna orchestrato da Saelemaekers che prolunga per Zirkzee: l’attaccante rossoblu è abile ad aprire per l’inserimento in area di Ferguson che sblocca il punteggio con una conclusione in fondo al sacco dove Provedel non può arrivare.

Sul capovolgimento di fronte la Lazio chiede un calcio di rigore per un intervento del belga ex Milan ai danni di Castellanos ma La Penna non è di questo avviso e fa proseguire. I padroni di casa si rendono pericolosi ancora con un calcio di punizione di Orsolini dal limite dell’area che viene deviato dalla barriera in corner. La Lazio, complice i cambi, cerca con insistenza la rete del pareggio ma il Bologna chiude bene i varchi in difesa con tutti gli effettivi e porta a casa tre punti meritati. Lo riporta TMW

