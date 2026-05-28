Stasera alle 20:30 la finale scudetto della primavera tra Fiorentina e Parma. Viola Park sold out

Stasera alle 20:30 la Fiorentina primavera di Galloppa si giocherà la finale scudetto del campionato primavera 1

Stasera alle 20:30 la Fiorentina primavera di Galloppa si giocherà la finale scudetto del campionato primavera 1. Lo farà in casa nella splendida cornice del Viola Park di Bagno a Ripoli che sarà sold out per l'occasione, questo il comunicato del club:

"ACF Fiorentina informa tutti coloro che assisteranno alla Finale del Campionato Primavera, Fiorentina – Parma in programma questa sera, alle 20:30, presso lo stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park, che, per l’evento, saranno a disposizione le seguenti aree di parcheggio gratuite:

– Parcheggio Scambiatore della Tramvia, con accesso adiacente al Rocco B. Commisso Viola Park

(https://maps.app.goo.gl/z8AKWTmmqfcSccvK7);

– Viola Parking, con accesso da Via della Nave a Rovezzano, 78

https://maps.app.goo.gl/2vrm9xeC1VyWLetD7;

La disponibilità di biglietti per questa gara è esaurita, si invita pertanto chi non fosse provvisto di titolo di accesso a non recarsi al Rocco B. Commisso Viola Park, la cui biglietteria rimarrà chiusa, fatta salva l’attività di assistenza per chi ha già un biglietto."