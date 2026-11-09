Stagione horror di De Gea: è il peggior in Serie A per gol evitati. Ha subito quasi 4 gol in più

De Gea commette ancora un errore contro la Juventus

David De Gea ieri ha festeggiato le sue 100 presenze con la maglia della Fiorentina e forse però ha trovato il modo peggiore per farlo. Ha infatti macchiato la sua serata con un errore che è costato la vittoria alla Fiorentina contro la Juventus.

In occasione del 2-2 di Bremer è infatti decisiva una sua uscita a vuota che regala a Bremer un gol facile facile. Che c’è di peggio però è che questo non è il primo errore della stagione, anzi tutt’altro.

Dati alla mano infatti De Gea è il peggior portiere della Serie A per gol subiti. Ovvero una metrica che valuta la differenza tra la qualità dei dei tiri subiti (xGot) e le reti incassate. Un dato che in poche parole ci dice l’efficacia di un portiere nel prevenire i gol.

E proprio in questo dato De Gea si trova all’ultimo posto in Serie A (31º su 31) con un dato di -3.32 gol evitati, ovvero quasi 4 gol subiti solo per responsabilità di De Gea. Per rendere meglio l’idea al primo posto c’è Palmisani con 6 gol evitati, dunque a portieri invertiti la Fiorentina avrebbe subito 9 gol in meno e il Frosinone 9 gol in più