Stadio, la Fiorentina ha individuato il vice Maxi Olivera, è Natanael Pimienta del Ludogorets
Brasiliano classe 1990 viene valutato dal Ludogorets 4,5 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport è un obiettivo viola
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2017 10:50
Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Stadio, la Fiorentina ha individuato il vice Maxi Olivera, sarebbe Natanael Pimienta brasiliano con passaporto bulgaro. Classe 1990, attualmente in forza al Ludogorets. Il suo contratto scadrà nel giugno 2018. Secondo il portale transfermarkt, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 4,5 milioni di euro.