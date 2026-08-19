SportMediaset rivela: "Trattativa in corso per Fortini al Torino"

Il difensore granata Pedersen è vicino all’Hull City

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato anche sul fronte delle cessioni. Secondo quanto rivelato da SportMediaset, Fortini è in trattativa con il Torino, che lavora per portare il giocatore in granata. Parallelamente, il Torino è impegnato nella trattativa per la cessione di Marcus Pedersen all’Hull City. Le due operazioni sono dunque entrambe in corso e potrebbero subire sviluppi nei prossimi giorni.