Sportmediaset, Ribery-Fiorentina ai saluti. Possibile futuro in Italia: ci pensano Parma e Monza

Stando a quanto riportato nell’edizione odierna di SportMediaset, l’avventura di Franck Ribery alla Fiorentina sta volgendo verso il termine. Il contratto che lega il francese al club Viola scadrà nella giornata di oggi Mercoledì 30 Luglio. Al momento non si registra nessun tipo di accordo fra la Fiorentina e l’ex Bayern Monaco.

Il futuro del francese, però, potrebbe essere ancora in Italia, in particolare in Serie B dove Parma e Monza stanno pensando a rafforzare il proprio reparto offensivo provando ad ingaggiare Franck.

