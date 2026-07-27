SportMediaset: “Accordo di massima per Comuzzo al Torino. Prestito con diritto di riscatto a 20 milioni”
Comuzzo sempre più vicino al Torino
A cura di Redazione Labaroviola
27 luglio 2026 13:45
Secondo quanto riportato da SportMediaset, Torino e Fiorentina avrebbero raggiunto un accordo di massima per il trasferimento di Pietro Comuzzo.
L'operazione dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Restano da definire gli ultimi dettagli burocratici prima della chiusura definitiva dell'affare. Il difensore viola potrebbe sostenere le visite mediche già nella giornata di domani, per poi svolgere mercoledì il primo allenamento agli ordini del nuovo tecnico granata Ignazio Abate.