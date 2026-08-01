Sportmediaset: "Paratici sfida la Juventus per Pellegrino. Il suo arrivo è legato al futuro di Kean"

Paratici si guarda intorno per il post Kean: piace molto Pellegrino

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Como starebbe valutando seriamente Moise Kean, con un'offerta da 40 milioni di euro pronta a essere messa sul tavolo. L'eventuale cessione del centravanti viola potrebbe sbloccare il mercato in entrata della Fiorentina. Il principale obiettivo di Fabio Paratici sarebbe infatti Mateo Pellegrino del Parma, profilo seguito da tempo dalla dirigenza viola. Sull'attaccante argentino resta vigile anche la Juventus, che lo considera un possibile vice Kolo Muani. Tuttavia, secondo SportMediaset, in questo momento i bianconeri sarebbero maggiormente orientati a provare l'affondo per Joshua Zirkzee, lasciando così maggiore spazio alla Fiorentina nella corsa a Pellegrino.