Sportmediaset: "Il Como prepara l'offerta per Kean, la Fiorentina chiede 50 milioni"

Accomando fa il punto sul mercato viola: Pellegrino è bloccato ma arriverà solo in caso di cessione di Kean

Orazio Accomando, intervenuto a SportMediaset, ha fatto il punto sulle principali trattative che coinvolgono la Fiorentina, soffermandosi sui nomi di Franco Mastantuono, Moise Kean e Mateo Pellegrino.

Per quanto riguarda Mastantuono, Accomando ha spiegato che quella odierna sarà una giornata decisiva per il futuro del talento del Real Madrid. Il classe 2007 lascerà i Blancos in prestito e diverse squadre si sono mosse per lui, tra cui Roma e Fiorentina. Il giocatore avrebbe preferito un ritorno al River Plate, ma il Real Madrid avrebbe chiarito di volerlo vedere crescere in Europa. La Fiorentina è tra i club più attivi e starebbe lavorando a un'operazione simile a quella che portò Nico Paz al Como, con una formula che prevede il diritto di recompra a favore del Real Madrid. La decisione finale del giocatore è attesa nelle prossime ore.

La Fiorentina avrebbe già bloccato Mateo Pellegrino del Parma, seguito anche dalla Juventus, ma l'operazione potrà concretizzarsi soltanto in caso di cessione di Moise Kean. Proprio sul centravanti azzurro resta vivo l'interesse del Como, che secondo SportMediaset sarebbe pronto a presentare un'offerta da 40 milioni di euro più bonus. La Fiorentina, però, non avrebbe intenzione di fare sconti: la richiesta è di 50 milioni, una cifra che si avvicina al valore della clausola rescissoria da 60 milioni, scaduta nei giorni scorsi.