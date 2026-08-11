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Sportmediaset conferma: “Piccoli in chiusura al Bologna in prestito con obbligo a 18 milioni”

Piccoli si avvicina al Bologna, i Viola dovrebbero incassare 18 milioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2026 11:29
Sportmediaset conferma: “Piccoli in chiusura al Bologna in prestito con obbligo a 18 milioni” - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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L’esperto di calciomercato di Sportmediaset Orazio Accomando tramite il suo profilo X ha dato degli aggiornamenti sulla trattativa tra la Fiorentina e il Bologna per Piccoli. Accomando infatti scrive: “Piccoli in chiusura al Bologna in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni.”

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