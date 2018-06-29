Sportitalia, Rajkovic nuovo nome per la porta. È un'alternativa a Costil o Lafont
Durante "Aspettando il calciomercato" in onda su Sportitalia è uscito un nuovo nome per quanto riguarda la porta della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2018 23:23
Durante "Aspettando il calciomercato" in onda su Sportitalia è uscito un nuovo nome per quanto riguarda la porta della Fiorentina. Si tratta di Predrag Rajkovic, estremo difensore classe 1995 di proprietà del Maccabi Tel Aviv. Il fantomatico Mister X era tra i 23 convocati serbi per la spedizione dei mondiali in Russia e potrebbe essere una valida alternativa a Lafont e Costil.