Sportitalia, Rajkovic nuovo nome per la porta. È un'alternativa a Costil o Lafont

Durante "Aspettando il calciomercato" in onda su Sportitalia è uscito un nuovo nome per quanto riguarda la porta della Fiorentina

Durante "Aspettando il calciomercato" in onda su Sportitalia è uscito un nuovo nome per quanto riguarda la porta della Fiorentina. Si tratta di Predrag Rajkovic, estremo difensore classe 1995 di proprietà del Maccabi Tel Aviv. Il fantomatico Mister X era tra i 23 convocati serbi per la spedizione dei mondiali in Russia e potrebbe essere una valida alternativa a Lafont e Costil.