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Sportitalia: "La Fiorentina tratta anche Kalimuendo del Nottingham. Su di lui anche l'Eintracht"

La Fiorentina si muove anche per l'attaccante francese del Nottingham Forest

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2026 13:07
Sportitalia: "La Fiorentina tratta anche Kalimuendo del Nottingham. Su di lui anche l'Eintracht" -
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Ore concitate per la ricerca del sostituto in attacco. Al momento, la trattativa per Joshua Zirkzee, primo nome della lista della Fiorentina, ha subito un rallentamento legato alla formula del trasferimento: i viola vogliono inserire l'opzione di acquisto, mentre il Manchester United è intenzionato a cedere l'attaccante in prestito secco.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, la Fiorentina sta sondando anche altri profili per cautelarsi. Il club viola, infatti, starebbe trattando parallelamente anche Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest. Sull'attaccante francese è da registrare anche l'interesse dell'Eintracht Francoforte.

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