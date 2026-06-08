Sportitalia: "Fiorentina su Bjerkebo, esterno classe 2003 del Cyrus. Su di lui anche Parma e Lazio"

La Fiorentina oltre a Lazio e Parma ha messo gli occhi su Bjerkebo

Gianluigi Longari giornalista di Sportitalia ha rivelato che la Fiorentina ha messo li occhi su un nuovo esterno offensivo. Su X Longari infatti scrive: "La serie A accende i fari su Isak Bjerkebo esterno offensivo del Sirius. Il Parma oltre alla Fiorentina e la Lazio stanno seguendo da vicino il classe 2003 autore di 9 gol in 10 presenze in campionato"