Sportitalia conferma: "Confermato il pressing della Fiorentina su Bernabè, sempre più lontano da Parma"
Sportitalia conferma l'interesse della Fiorentina per Bernabè
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2026 11:25
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluigi Longari di Sportitalia ha dato degli aggiornamenti sul mercato della Fiorentina. Su X infatti Longari ha scritto: Confermato il pressing della Fiorentina per Adrien Bernabè del Parma, sempre più lontano dal firmare il rinnovo di contratto con i ducali"