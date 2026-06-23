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Sportitalia conferma: "Confermato il pressing della Fiorentina su Bernabè, sempre più lontano da Parma"

Sportitalia conferma l'interesse della Fiorentina per Bernabè

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2026 11:25
Sportitalia conferma: "Confermato il pressing della Fiorentina su Bernabè, sempre più lontano da Parma" -
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Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluigi Longari di Sportitalia ha dato degli aggiornamenti sul mercato della Fiorentina. Su X infatti Longari ha scritto: Confermato il pressing della Fiorentina per Adrien Bernabè del Parma, sempre più lontano dal firmare il rinnovo di contratto con i ducali"

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