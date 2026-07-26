Sport Mediaset rivela: "Il Torino vuole Comuzzo, trattativa con la Fiorentina per trovare l'accordo"

Comuzzo è richiesto in serie A dal Torino che tratta con la Fiorentina per il suo acquisto

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Torino ha messo gli occhi su Comuzzo e vuole tesserarlo per la prossima stagione. Secondo quanto riporta il giornalista della rete televisiva, Orazio Accomando, ci sarebbe una trattativa tra Torino e Fiorentina per trovare l'accordo, i dialoghi sono avanzati tra le parti per il difensore classe 2005 che ha chiuso il suo spazio in viola dopo gli arrivi di Dragusin e Viery