Sponda Genoa: vigilia tranquilla e dubbi di formazione sugli esterni

La squadra di Juric a punteggio pieno deve ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione.

Vigilia tranquilla in casa Genoa dopo due vittorie in altrettante gare, la squadra di Juric tuttavia si presenta alla sfida con la Fiorentina con ancora alcuni dubbi di formazione da sciogliere.

Per quanto riguarda il reparto difensino nessun dubbio sulle presenze di Izzo e Burdisso, mentre la terza maglia da titolare vede in lizza Munoz ed il nuovo arrivato Orban.

A centrocampo, certe le presenza di Rincon e Miguel Veloso, gli unici dubbi riguardano le corsie esterne con Lazovic ed il brasiliano Edenilson che sembrano in vantaggio, anche se non è da escludere l'impiego di Laxalt dopo gli impegni con la nazionale uruguaiana.

È il reparto offensivo che tuttavia può spostare gli equilibri, con Pavoletti, già due reti in questo avvio di stagione, e Ocampos, in passato nel mirino viola, certi di una maglia da titolare; è la presenza di Ntcham che potrebbe comportare un cambio di modulo, dal consueto 3-4-3 al 3-4-1-2.