Spalletti: "Non riusciamo ad essere costanti. No comment sul rigore di Joao Mario che ho visto dal campo"

Le parole di Luciano Spalletti dopo il pareggio tra Fiorentina-Juventus

Luciano Spalletti ha commentato il pareggio della Juventus al Franchi di Firenze.

L'allenatore toscano ha rilasciato il suo commento a caldo nel postpartita di Dazn.

"Ogni tanto ci affoghiamo in un bicchiere d'acqua e poi perdiamo un po' di sicurezza e di tranquillità nelle giocate. Abbiamo preso gol dopo poco che era riniziata la partita, abbiamo avuto delle belle reazioni ma non riusciamo ad essere costanti come rendimento individuale e non si riesce ad essere continui".

Sull'attenzione difensiva:

"In alcuni momenti si decide di non fare niente e stare li ad accettare la situazione senza andare ad agire. È la scelta e l'eseguire qualcosa che toglie il dubbio di fare qualcosa e rimani dubbioso e i dubbiosi non riescono a portare a casa qualcosa di importante"

Sulla coppia di attaccanti:

"Loro ti vengono ad aggredire e qualche volta bisogna andare diretti sulla prima punta. Woltemade ha fatto vedere di avere qualcosa di più ma non è la sua qualità primaria quella di avere la palla addosso. Kolo Muani gli ha dato la possibilità di segnare, Kolo Muani sta un po meglio, si può mettere da qualsiasi parte e riesce a portare a casa la prestazione, ora si muove molto di più e lo vedo più dentro la squadra"

Sull'episodio di Joao Mario:

"Non lo so, posso avere la domanda di riserva? Non ho bisogno di rivederlo, l'ho già visto in campo"