Spalletti innamorato di Nico Gonzalez: "Lui è un trascinatore, costringe i compagni ad andare forte"

Spalletti esalta Nico Gonzalez dopo l'inizio con la Juventus

Spalletti ha parlato in zona mista dopo il travolgente 5-0 inflitto dalla Juve al NEC, nell'esordio in Europa League. Queste le considerazioni del tecnico bianconero sul carisma di Nico Gonzalez e la personalità di Alajbegovic:

" Sono due aspetti giusti da sottolineare. Il carattere di Nico, la vampata di venirti addosso, sono cose che si toccano con le mani, gli occhi, si percepisce la forza del trascinatore, ti costringere ad essere seguito. Per esempio un paio di volte quando è venuto a prendere palla dietro. Peraltro ha fatto un altro gol bellissimo. Alajbegovic è un ragazzino, anzi un giovanotto che ha bisogno di fare esperienze. Staserra l'ho visto più tranquillo, ha fatto delle scelte di pulizia del gioco da giocatore di qualità".